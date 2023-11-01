«Реал» уверен в трансфере звезды «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис является трансферной целью мадридского «Реала». Как информирует Relevo, руководство испанского гранда собирается оформить переход 22-летнего канадца летом следующего года. «Сливочные» уверены в положительном исходе переговоров.

Альфонсо выступает за немецкий клуб с января 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Трансферная стоимость Дэвиса составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги защитник провел девять поединков, в которых записал себе в актив три результативные передачи.