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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» уверен в трансфере звезды «Баварии»

01 Ноября 2023 • 13:47 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис является трансферной целью мадридского «Реала». Как информирует Relevo, руководство испанского гранда собирается оформить переход 22-летнего канадца летом следующего года. «Сливочные» уверены в положительном исходе переговоров.

Альфонсо выступает за немецкий клуб с января 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Трансферная стоимость Дэвиса составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги защитник провел девять поединков, в которых записал себе в актив три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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