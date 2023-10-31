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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: Мы постараемся усилить нашу команду в январе

31 Октября 2023 • 17:05 Комментировать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящей зимней трансферной кампании.

Специалист отметил, что сейчас идёт работа по поиску новых игроков.

«Мы потеряем много игроков на несколько недель в январе из-за их участия в международных соревнованиях. У нас всё под контролем. Мы постараемся усилить нашу команду в январе, хотя это и непросто», - приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После девяти туров Бундеслиги мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Байеру» два балла.

В следующем туре подопечные Томаса Тухеля на выезде сыграют против дортмундской «Боруссии». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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