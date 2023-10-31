Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о прошедшей вчера, 30 октября, в Париже церемонии вручения «Золотого мяча».

Специалист отметил, что не знал о том, что вчера вручали награды, однако дал понять, что с уважением относится к тем, кто получил призы.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши игроки как можно скорее оказались на пьедестале почета. Но мое мнение об индивидуальных наградах хорошо известно», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Для 36-летнего аргентинца эта награда стала восьмой в карьере.