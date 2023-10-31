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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» хочет вернуть Станишича досрочно

31 Октября 2023 • 10:02 Комментировать

«Бавария» хочет в зимнее трансферное окно вернуть в свои ряды защитника Йосипа Станишича, прервав его аренду в «Байере». Впрочем, как сообщает немецкий Sky, такой вариант маловероятен, и мюнхенский гранд был об этом проинформирован. В Леверкузене довольны игрой 23-летнего игрока сборной Хорватии и не хотят с ним расставаться посреди сезона.

В сезоне 2023/2024 Йосип Станишич провёл за «Байер» семь матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

«Байер» является лидером чемпионата Германии (25 очков) после девяти туров. «Бавария» занимает второе текущее место (23 очка).

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Бавария Йосип Станишич Байер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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