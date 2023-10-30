Полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха дисквалифицировали – он пропустит два ближайших матча его клуба в рамках чемпионата Германии, сообщает пресс-служба DFB (Немецкой футбольной ассоциации).

Напомним, что Йозуа схлопотал удаление аж на четвёртой минуте игры против «Дармштадта» в рамках минувшего тура Бундеслиги. Таким образом, футболист пропустит принципиальный матч «Баварии» против «Боруссии» и домашний матч против «Хайденхайма».

Отметим, что удаление игрока не помешало «Баварии» разгромить в пух и прах своего соперника – со счётом 8:0 мюнхенцы разгромили «Дармштадт».

«Бавария» после девяти туров идёт на втором месте в Бундеслиге с 23 баллами.