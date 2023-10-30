«Майнц» вернул отстранённого за поддержку Палестины эль-Гази

Клуб немецкой Бундеслиги «Майнц» вернул отстранённого ранее за поддержку Палестины Анвара эль-Гази. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Отмечается, что 28-летний футболист разъяснил руководству клуба свою позицию и его было решено вернуть в состав. К слову, эль-Гази играет за «Майнц» лишь с начала текущего сезона.

Добавим, что «Майнцу» при текущем положении разбрасываться футболистами не следует – клуб является одним из аутсайдеров Бундеслиги. На данный момент у клуба, который испортил дортмундской «Боруссии» чемпионство в прошлом сезоне, лишь три очка и последнее, 18-е место турнирной таблицы.