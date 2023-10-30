Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» и «Барселона» будут бороться за звёздного футболиста слухи

30 Октября 2023 • 16:20 Комментировать

«Реал» и «Барселона» ищут возможности для усиления своих составов на будущие трансферные окна. Как сообщает TodoFichajes, гранды Ла Лиги будут бороться за звёздного вингера «Баварии» Лероя Сане.

Действующий контракт Сане с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Если вингер не продлит соглашение, то мюнхенцам будет разумно продать игрока по завершению сезона 2023/2024, чтобы не потерять через год бесплатно.

В 14 матчах текущего сезона Лерой Сане записал на свой счёт девять голов и три голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего игрока в 75 миллионов евро.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Лерой Сане трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Октября
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Чалоба может сменить «Челси» на топ-клуб Германии
16:15 · Германия. Бундеслига
Клозе: «С приходом Кейна у «Баварии» вновь появился нападающий, который может гарантировать голы»
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Астон Вилла» готовы составить «Манчестер Сити» конкуренцию в борьбе за Паласиоса
14:41 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» высказались о будущем Мюллера
13:41 · Англия. Премьер-лига
Цель Клоппа: «Ливерпуль» нашёл усиление атаки в «Боруссии» слухи
13:08 · Германия. Бундеслига
​«Байер» установил новый клубный рекорд по забитым голам
12:58 · Германия. Бундеслига
Вирц заинтересован в переходе в «Барселону», но трансфер будет очень сложно оформить
12:46 · Германия. Бундеслига
Дризен рассказал, при каком условии «Бавария» продлит контракт с Нойером
12:41 · Германия. Бундеслига
​Хаби Алонсо установил новый рекорд «Байера»
12:38 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии» Дризен: «Я бы действительно сохранил Мусиалу в клубе на всю жизнь»
08:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хотят подписать звёздного форварда «Баварии»
29 Октября
21:29 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «РБ Лейпцига» Ольмо выбыл на несколько недель официально
21:24 · Германия. Бундеслига
«Байер» возглавил Бундеслигу после победы над «Фрайбургом» 1
19:36 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд забили по три гола
17:00 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Все новости
Рекомендуем