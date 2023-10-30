«Реал» и «Барселона» ищут возможности для усиления своих составов на будущие трансферные окна. Как сообщает TodoFichajes, гранды Ла Лиги будут бороться за звёздного вингера «Баварии» Лероя Сане.

Действующий контракт Сане с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Если вингер не продлит соглашение, то мюнхенцам будет разумно продать игрока по завершению сезона 2023/2024, чтобы не потерять через год бесплатно.

В 14 матчах текущего сезона Лерой Сане записал на свой счёт девять голов и три голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего игрока в 75 миллионов евро.