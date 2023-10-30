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Чемпионат Германии. Бундеслига

Клозе: «С приходом Кейна у «Баварии» вновь появился нападающий, который может гарантировать голы»

30 Октября 2023 • 16:15 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
04.11 20:30

Бывший нападающий «Баварии» Мирослав Клозе поделился впечатлениями от игры Гарри Кейна за мюнхенскую команду. В последнем туре Бундеслиги англичанин оформил хет-трик в ворота «Дармштадта».

«С приходом Кейна у «Баварии» вновь появился нападающий, который может гарантировать голы. Его техника удара просто невероятна. Мне нравится то, как он бьёт по мячу. Мне также нравится его взаимосвязь с Лероем Сане. Они оба постоянно ищут друг друга взглядом», – цитирует Клозе журналист Филипп Кесслер.

В этом розыгрыше чемпионата Германии Кейн записал на свой актив 12 голов и 5 результативных передач в 9 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мирослав Клозе Гарри Кейн ещё теги

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