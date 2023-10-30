​В «Баварии» высказались о будущем Мюллера

Действующий контракт Томаса Мюллера с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Комментарий по поводу ситуации 34-летнего футболиста дал спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд.

«Мюллер – очень важная часть команды. У нас будут переговоры в течение ближайших нескольких недель, но это также зависит от планов Томаса на будущее», - слова Фройнда приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что Томас Мюллер проводит в «Баварии» всю свою карьеру. В 676 матчах за клуб нападающий забил 236 голов и отдал 261 голевой пас на партнёра.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.