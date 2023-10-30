​«Байер» установил новый клубный рекорд по забитым голам

В девятом туре немецкого чемпионата лидирующий в турнирной таблице «Байер» одержал победу над «Фрайбургом» со счетом 2:1. Команда из Леверкузена забила уже двадцать семь голов после девяти туров нынешнего чемпионата - в среднем по три за матч.

Это новый рекорд клуба после девяти туров, ранее «Байер» к этой стадии чемпионата забивал в лучшем случае 24 гола. Было это в сезоне 1996/1997. Тогда титул выиграла «Бавария», а «Байер» занял второе место, уступив два очка.

В следующем туре Бундеслиги леверкузенский «Байер» сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», это случится четвертого ноября.