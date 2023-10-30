Дризен рассказал, при каком условии «Бавария» продлит контракт с Нойером

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал, при каком условии мюнхенский клуб продлит контракт со своим голкипером Мануэлем Нойером. Напомним, соглашение немца с «Баварией» истекает в конце нынешнего сезона.

«Он успел сыграть всего один матч после возвращения. Нам нужно дать ему поиграть, затем мы сядем за стол переговоров и спокойно всё обсудим. Мануэль сделал для нас невероятные вещи в прошлом. Раньше мы показывали, что хотим сохранить игроков с большими заслугами на максимально длительный срок. Нойер как раз является одним из таких футболистов. Если Мануэль продолжит играть на желаемом нами уровне, не вижу причин, по которым мы не сможем продлить контракт», – приводит слова Дризена BR 24.