​Хаби Алонсо установил новый рекорд «Байера»

В минувшие выходные в рамках девятого тура немецкого чемпионата леверкузенский «Байер» обыграл в домашнем матче «Фрайбург», что стало восьмой победой кряду для «Байера» с учетом всех турниров, в которых выступает немецкий клуб. Пять из них были одержаны в чемпионате Германии, где «аптекари» занимают первое место.

Таким образом, наставник «Байера» Хаби Алонсо побил рекорд Клауса Топмеллера, который, руководя «Байером» в сезоне 2001/2002, выиграл семь матчей кряду. В следующем туре немецкого чемпионата «Байер» сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», это случится четвертого ноября.