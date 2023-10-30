Гендиректор «Баварии» Дризен: «Я бы действительно сохранил Мусиалу в клубе на всю жизнь»

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался насчёт слухов вокруг будущего полузащитника Джамала Мусиалы. Напомним, ранее сообщалось, что молодой немец заморозил переговоры с «Баварией» о новом контракте. В услугах полузащитника заинтересован целый ряд клубов из Английской премьер-лиги.

«Я бы действительно сохранил Мусиалу в клубе на всю жизнь. Джамал уже сейчас является топ-футболистом. У него есть невероятные таланты и возможности их усовершенствовать. Мы должны постараться, чтобы сохранить его на максимально длительный срок», – цитирует Дризена BR24.