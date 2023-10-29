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Чемпионат Германии. Бундеслига

Полузащитник «РБ Лейпцига» Ольмо выбыл на несколько недель официально

29 Октября 2023 • 21:29 Комментировать

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо не поможет своей команде в ближайшие несколько недель из-за повреждения, которое он получил в матче девятого тура Бундеслиги против «Кёльна» (6:0), об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Отмечается, что испанец получил растяжение плечевого сустава.

«Это выяснилось в результате обследований, проведённых поздно вечером в субботу и в течение воскресенья, в ходе которых переломы были исключены.

Испанец будет отсутствовать в составе команды в течение нескольких недель», - говорится в заявлении. 

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Дани Ольмо
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