Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо не поможет своей команде в ближайшие несколько недель из-за повреждения, которое он получил в матче девятого тура Бундеслиги против «Кёльна» (6:0), об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Отмечается, что испанец получил растяжение плечевого сустава.

«Это выяснилось в результате обследований, проведённых поздно вечером в субботу и в течение воскресенья, в ходе которых переломы были исключены.

Испанец будет отсутствовать в составе команды в течение нескольких недель», - говорится в заявлении.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.