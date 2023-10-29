«Байер» возглавил Бундеслигу после победы над «Фрайбургом»

Девятый тур Бундеслиги закрылся матчем «Байер» - «Фрайбург». На 36-й минуте Флориан Вирц открыл счет ударом с левой ноги. После перерыва Йонас Хофманн издали пробил в штангу, и мяч от голкипера срикошетил в сетку. Каркас ворот сыграл и после попытки Жереми Фримпонга. Гости вернули интригу на 70-й минуте, когда здорово сыграл головой Мануэль Гульде. Вскоре Вирц мог увеличивать отрыв, но голкипер перевел мяч в перекладину.

Леверкузенцы победили и с 25 очками вернулись на первое место, соперник - восьмой.