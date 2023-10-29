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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» возглавил Бундеслигу после победы над «Фрайбургом»

29 Октября 2023 • 21:24 Комментировать
Байер Л
2:1
Фрайбург

Девятый тур Бундеслиги закрылся матчем «Байер» - «Фрайбург». На 36-й минуте Флориан Вирц открыл счет ударом с левой ноги. После перерыва Йонас Хофманн издали пробил в штангу, и мяч от голкипера срикошетил в сетку. Каркас ворот сыграл и после попытки Жереми Фримпонга. Гости вернули интригу на 70-й минуте, когда здорово сыграл головой Мануэль Гульде. Вскоре Вирц мог увеличивать отрыв, но голкипер перевел мяч в перекладину.

Леверкузенцы победили и с 25 очками вернулись на первое место, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Байер Л2:1Фрайбург
(1:0) Вирц Флориан36'  
(2:0) Атуболу Ноа60'  
  70'Гульде Мануэль (2:1)
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба ЭдмонФримпонг Жереми 85' (Телла Нейтан ( 85') Гримальдо Алехандро 90' (Шик Патрик ( 90') Паласиос ЭсекиэльДжака ГранитХофманн Йонас 85' (Адли Амин ( 85') Вирц Флориан 90' (Гложек Адам ( 90') Бонифасе Виктор 90' (Инкапье Пьеро ( 90')
Запасные: Андрих РобертСтанишич ЙосипКоварж МатейАмири Надим
Атуболу НоаСильдиллия КилианнГинтер МаттиасЛинхарт Филипп 67' (Гульде Мануэль ( 67') Кюблер Лукас  14'Хёфлер НиколасДоан РицуЭггештайн Максимилиан 67' (Грегорич Михаэль ( 67') Рохль Мерлин 81' (Вайсхаупт Ноа ( 81') Грифо Винченцо 81' (Адаму Чуквубике ( 81') Хёлер Лукас  90'
Запасные: Мюллер ФлорианШмидт КеннетРюдлин ФабианМакенго Жорди
29 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Байер

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