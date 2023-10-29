«Байер» возглавил Бундеслигу после победы над «Фрайбургом»

Девятый тур Бундеслиги закрылся матчем «Байер» - «Фрайбург». На 36-й минуте Флориан Вирц открыл счет ударом с левой ноги. После перерыва Йонас Хофманн издали пробил в штангу, и мяч от голкипера срикошетил в сетку. Каркас ворот сыграл и после попытки Жереми Фримпонга. Гости вернули интригу на 70-й минуте, когда здорово сыграл головой Мануэль Гульде. Вскоре Вирц мог увеличивать отрыв, но голкипер перевел мяч в перекладину.
Леверкузенцы победили и с 25 очками вернулись на первое место, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Вирц Флориан36'
|(2:0) Атуболу Ноа60'
|70'Гульде Мануэль (2:1)
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми85' (Телла Нейтан (85') •Гримальдо Алехандро90' (Шик Патрик (90') •Паласиос Эсекиэль•Джака Гранит•Хофманн Йонас85' (Адли Амин (85') •Вирц Флориан90' (Гложек Адам (90') •Бонифасе Виктор90' (Инкапье Пьеро (90')
Запасные: Андрих Роберт•Станишич Йосип•Коварж Матей•Амири Надим
Атуболу Ноа•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп67' (Гульде Мануэль (67') •Кюблер Лукас• 14'Хёфлер Николас•Доан Рицу•Эггештайн Максимилиан67' (Грегорич Михаэль (67') •Рохль Мерлин81' (Вайсхаупт Ноа (81') •Грифо Винченцо81' (Адаму Чуквубике (81') •Хёлер Лукас 90'
Запасные: Мюллер Флориан•Шмидт Кеннет•Рюдлин Фабиан•Макенго Жорди
29 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Бан пользователя