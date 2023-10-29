«Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд забили по три гола

В событийном матче девятого тура чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против «Боруссии» из Дортмунда. На первых минутах Омар Мармуш с 11 метров развел мяч и вратаря по углам. Вскоре в контратаке Бута дважды наносил удары по воротам гостей, мини-штурм метко завершил все тот же Мармуш - 2:0. Под конец тайма на удар вывели Марселя Забитцера, который покатил в правый нижний угол - 2:1. Неугомонный Мармуш ответил рейдом в штрафную и ударом в ближнюю штангу.

Сразу после перерыва Мармуш с нескольких метров на добивании не попал в рамку. Вскоре удачный отскок помог Юссуфа Мукоко метров с 12 сравнять счет. На экваторе второго тайма Фарес Шаиби получил мяч в штрафной, обработал его и поразил дальний угол - 3:2. Ответ гостей - Юлиан Брандт замкнул прострел на ближнюю штангу.

«Боруссия» догнала «Штутгарт» на третьем месте и проигрывает лидеру два очка. Соперник - седьмой.