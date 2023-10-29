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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд забили по три гола

29 Октября 2023 • 19:36 Комментировать
Айнтрахт Фр
3:3
Боруссия Д

В событийном матче девятого тура чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против «Боруссии» из Дортмунда. На первых минутах Омар Мармуш с 11 метров развел мяч и вратаря по углам. Вскоре в контратаке Бута дважды наносил удары по воротам гостей, мини-штурм метко завершил все тот же Мармуш - 2:0.  Под конец тайма на удар вывели Марселя Забитцера, который покатил в правый нижний угол - 2:1. Неугомонный Мармуш ответил рейдом в штрафную и ударом в ближнюю штангу.

Сразу после перерыва Мармуш с нескольких метров на добивании не попал в рамку. Вскоре удачный отскок помог Юссуфа Мукоко метров с 12 сравнять счет. На экваторе второго тайма Фарес Шаиби получил мяч в штрафной, обработал его и поразил дальний угол - 3:2. Ответ гостей - Юлиан Брандт замкнул прострел на ближнюю штангу.

«Боруссия» догнала «Штутгарт» на третьем месте и проигрывает лидеру два очка. Соперник - седьмой.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр3:3Боруссия Д
(1:0) Мармуш Омар8'  
(2:0) Мармуш Омар24'  
  45'Забитцер Марсель (2:1)
  54'Мукоко Юссуфа (2:2)
(3:2) Шаиби Фарес68'  
  82'Брандт Юлиан (3:3)
Трапп КевинТутаКох РобинПачо Вильям  52'Бута  45' 61' (Эбимбе Эрик ( 61') Макс Филипп 86' (Хёуге Йенс ( 86') Схири ЭльесЛарссон ХугоШаиби Фарес 86' (Нкунку Нильс ( 86') Кнауфф Ансгар 73' (Гётце Марио ( 73') Мармуш Омар  42'
Запасные: Граль ЙенсЧендлер ТимотиХасебе МакотоЯкич КристиянСмолчич Хрвое
Кобель Грегор 26' (Майер Александер II ( 26') Вольф МариусХуммельс Матс 70' (Зюле Никлас ( 70') Шлоттербек НикоБенсебаини РамиЗабитцер МарсельЭзкан Салих  11'Мален Дониэлл 46' (Мукоко Юссуфа ( 46') Ройс Марко 65' (Брандт Юлиан ( 65') Рейна Джованни 46' (Адейеми Карим ( 46'  76') Фюллькруг Никлас
Запасные: Мёнье ТомаРюэрсон ЮлианАллер СебастьянБайно-Гиттенс Джейми
29 октября. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт

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