Игрок «Баварии» Тель — о своей результативности: «Я очень уверен в себе»

Нападающий «Баварии» Матис Тель высказался о своей высокой результативности.

В нынешнем сезоне 18-летний футболист успел провести 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

«Я забиваю гол каждые 49 минут? Я рад, что у меня такая статистика. Когда я только пришёл в «Баварию», на меня оказывалось огромное давление, но мои одноклубники и тренер помогли мне, и теперь я очень уверен в себе», — цитирует Теля Bayern & Germany.

Напомним, Тель перешёл в «Баварию» летом 2022 года из «Ренна». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 50 миллионов евро.