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«Айнтрахт» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

29 Октября 2023 • 17:00 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:0
Боруссия Д
1 3.35 X 3.75 2 2.12
1-й тайм

В девятом туре чемпионата Германии по футболу «Айнтрахт» играет против «Боруссии» Дортмунд.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:0Боруссия Д
(1:0) Мармуш Омар8' 
Трапп КевинТутаКох РобинПачо ВильямБутаМакс ФилиппСхири ЭльесЛарссон ХугоШаиби ФаресКнауфф АнсгарМармуш Омар
Запасные: Граль ЙенсХёуге ЙенсЭбимбе ЭрикЧендлер ТимотиНкунку НильсГётце МариоХасебе МакотоЯкич КристиянСмолчич Хрвое
Кобель ГрегорВольф МариусХуммельс МатсШлоттербек НикоБенсебаини РамиЗабитцер МарсельЭзкан Салих  11'Мален ДониэллРойс МаркоРейна ДжованниФюллькруг Никлас
Запасные: Брандт ЮлианМёнье ТомаРюэрсон ЮлианМукоко ЮссуфаАдейеми КаримМайер Александер IIАллер СебастьянБайно-Гиттенс ДжеймиЗюле Никлас
29 октября. Стадион "Дойче банк Парк".
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт

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АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ Д
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