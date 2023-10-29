«Айнтрахт» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В девятом туре чемпионата Германии по футболу «Айнтрахт» играет против «Боруссии» Дортмунд.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Айнтрахт Фр - Боруссия Д
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Протокол игры
|(1:0) Мармуш Омар8'
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами•Забитцер Марсель•Эзкан Салих• 11'Мален Дониэлл•Ройс Марко•Рейна Джованни•Фюллькруг Никлас
29 октября. Стадион "Дойче банк Парк".
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