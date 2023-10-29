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Нойер: «Я никогда не думал о завершении карьеры»

29 Октября 2023 • 11:46 Комментировать

Опытный вратарь Мануэль Нойер, выступающий за мюнхенскую «Баварию», ответил на вопрос, думал ли он о завершении карьеры.

«Меня никогда не посещали мысли о завершении карьеры. Вообще такого не было. Были в моей карьере и взлеты, и падения, но я всегда хотел выходить на поле. Я всегда успешно преодолевал все проблемы. В таком вопросе важен ментальный аспект», - приводит слова немецкого голкипера инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Накануне Нойер вернулся на поле после длительного лечения после травмы ноги. Он поучаствовал во встрече чемпионата Германии с «Дармштадтом» (8:0).

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Бавария Мануэль Нойер
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