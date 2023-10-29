«Бавария» установила рекорд Бундеслиги

В рамках девятого тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на домашнем стадионе принимала «Дармштадт». Подопечные Томаса Тухеля отпраздновали разгромную победу со счетом 8:0. Хет-трик в этой встрече оформил Гарри Кейн.

Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенский коллектив установил рекорд результативности в Бундеслиге. «Бавария» стала первой командой в истории чемпионата Германии, сумевшей забить 34 мяча после девяти стартовых туров.

По итогам девяти туров команда Тухеля занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым леверкузенский «Байер» на одно очко.