Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» установила рекорд Бундеслиги

29 Октября 2023 • 10:36 Комментировать

В рамках девятого тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на домашнем стадионе принимала «Дармштадт». Подопечные Томаса Тухеля отпраздновали разгромную победу со счетом 8:0. Хет-трик в этой встрече оформил Гарри Кейн.

Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенский коллектив установил рекорд результативности в Бундеслиге. «Бавария» стала первой командой в истории чемпионата Германии, сумевшей забить 34 мяча после девяти стартовых туров.

По итогам девяти туров команда Тухеля занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым леверкузенский «Байер» на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.23 в 17:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Боруссия Д Боруссия Д
3.35 3.90 2.10
Видео
29.10.23 в 19:30
Байер Л Байер Л
Фрайбург Фрайбург
1.54 4.50 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
11:46 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Я никогда не думал о завершении карьеры»
10:36 · Германия. Бундеслига
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги
02:24 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» рассказали о возможном подписании Вирца
01:21 · Германия. Бундеслига
Кейн – о голе со своей половины поля: «Решил попробовать, ведь мы уже вели 5:0»
01:01 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» впервые за историю клуба забила восемь мячей за один тайм игры в Бундеслиге
01:00 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Тер Штеген – явный «первый номер» в сборной Германии на данный момент»
00:29 · Германия. Бундеслига
​Нойер отыграл первый тайм матча с «Дармштадтом» в свитере... 2019 года
28 Октября
23:51 · Англия. Премьер-лига
Кейн ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Тоттенхэма» 1
23:27 · Германия. Бундеслига
«Обладатель «Золотого мяча» - реакция соцсетей на хет-трик Гарри Кейна
23:13 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил игру Нойера в первом матче после возвращения
23:05 · Германия. Бундеслига
Кейн – о хет-трике: «Благодарен товарищам по команде»
21:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» набрал 20 очков после 9 туров Бундеслиги – второй результат в истории клуба
21:37 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» забил 6 мячей в ворота «Кёльна»
21:35 · Германия. Бундеслига
Мюллер забивает в Бундеслиге в 15 сезонах подряд – рекорд «Баварии»
20:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» впервые с 2021 года забила 8 голов
Все новости
Рекомендуем