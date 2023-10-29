В «Баварии» рассказали о возможном подписании Вирца

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался об интересе к полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу.

20-летний игрок проводит впечатляющий сезон, поэтому, как принято считать, с высокой вероятностью сменит клуб в следующем году. Одним из основных претендентов на восходящую суперзвезду называется «Бавария».

«На данный момент мы не считаем эту тему актуальной. У нас отличная команда, многие наши игроки стремительно прогрессируют, и мы хотели бы продлить их контракты. Мы оценим ситуацию, чтобы понять, чего нам не хватает. Вирц – очень хороший футболист, но в «Баварии» тоже много таковых», – цитирует Bayern & Germany Фройнда.