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В «Баварии» рассказали о возможном подписании Вирца

29 Октября 2023 • 02:24 Комментировать
Байер Л
...
Фрайбург
1 1.28 X 6.20 2 11.00
Через 16 ч. 22 мин.

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался об интересе к полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу.

20-летний игрок проводит впечатляющий сезон, поэтому, как принято считать, с высокой вероятностью сменит клуб в следующем году. Одним из основных претендентов на восходящую суперзвезду называется «Бавария».

«На данный момент мы не считаем эту тему актуальной. У нас отличная команда, многие наши игроки стремительно прогрессируют, и мы хотели бы продлить их контракты. Мы оценим ситуацию, чтобы понять, чего нам не хватает. Вирц – очень хороший футболист, но в «Баварии» тоже много таковых», – цитирует Bayern & Germany Фройнда.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кристоф Фройнд Флориан Вирц Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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