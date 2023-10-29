Кейн – о голе со своей половины поля: «Решил попробовать, ведь мы уже вели 5:0»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, как решился на удар со своей половины поля в матче с «Дармштадтом».

Англичанин отметился хет-триком, но особенно впечатлил публику своим голом из центрального круга. Встреча завершилась победой коллектив Томаса Тухеля со счётом 8:0.

«Боковым зрением я увидел, что вратарь «Дармштадта» находится в странной позиции. Кажется, в тот момент мы уже вели со счётом 5:0, и я подумал, что стоит попробовать. Когда мяч был в воздухе, я просто молился, чтобы он опустился в ворота. К счастью, так и случилось», – передаёт Bayern & Germany слова Кейна, забившего 12 голов в девяти матчах Бундеслиги.