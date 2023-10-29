​«Бавария» впервые за историю клуба забила восемь мячей за один тайм игры в Бундеслиге

Совершенно невероятно сложился матч девятого тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» принимала «Дармштадт». В первом тайме зрители увидели три удаления, а во втором - восемь голов, все в исполнении «Баварии», разумеется.

Как оказалось, «Бавария» впервые в своей истории забила целых восемь голов за один тайм матча в Бундеслиге. Впрочем, следующий матч будет много более сложным для подопечных Томаса Тухеля, им предстоит сразиться в гостях с дортмундской «Боруссией» - традиционно, основным соперником «Баварии».

Эта игра состоится четвертого ноября, в следующую субботу.