Нойер: «Тер Штеген – явный «первый номер» в сборной Германии на данный момент»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о возвращении в сборную Германии.

В субботу 37-летний футболист провёл свой первый матч после длительного отсутствия из-за травмы. Мюнхенцы разгромили «Дармштадт» (8:0), а Нойер помог команде сохранить ворота в неприкосновенности, за что удостоился похвалы от Томаса Тухеля.

В послематчевом интервью у вратаря спросили о возможном возвращении в сборную Германии в преддверии домашнего чемпионата Европы: «Думаю, на данный момент тер Штеген является явным «первым номером» в сборной. В Германии отличные вратари, все мы с нетерпением ждём Евро. Вчера я связывался с Нагельсманном, и он пожелал мне удачи. Я абсолютно спокоен», – приводит журналист Патрик Штрассер слова Нойера.