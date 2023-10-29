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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер: «Тер Штеген – явный «первый номер» в сборной Германии на данный момент»

29 Октября 2023 • 01:00 Комментировать
Бавария
8:0
Дармштадт

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о возвращении в сборную Германии.

В субботу 37-летний футболист провёл свой первый матч после длительного отсутствия из-за травмы. Мюнхенцы разгромили «Дармштадт» (8:0), а Нойер помог команде сохранить ворота в неприкосновенности, за что удостоился похвалы от Томаса Тухеля.

В послематчевом интервью у вратаря спросили о возможном возвращении в сборную Германии в преддверии домашнего чемпионата Европы: «Думаю, на данный момент тер Штеген является явным «первым номером» в сборной. В Германии отличные вратари, все мы с нетерпением ждём Евро. Вчера я связывался с Нагельсманном, и он пожелал мне удачи. Я абсолютно спокоен», – приводит журналист Патрик Штрассер слова Нойера.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер Марк-Андре Тер Штеген Юлиан Нагельсманн ещё теги

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