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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нойер отыграл первый тайм матча с «Дармштадтом» в свитере... 2019 года

29 Октября 2023 • 00:29 Комментировать
Бавария
8:0
Дармштадт

Игра «Баварии» против «Дармштадта» в девятом туре немецкого чемпионата оказалась очень необычной - в первом тайме судья трижды показывал красную карточку, а во втором «Бавария» забила восемь голов за тайм. Оба этих статистических факта оказались рекордными для чемпионата за всю историю его проведения.

Но был еще один факт, скорее, из разряда курьезов. Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отыграл первый тайм в свитере... образца 2019 года, педантичные немецкие журналисты выяснили это по количеству звезд на эмблеме клуба - тогда их было четыре, а сейчас уже пять.

Почему для Нойера не нашлось нужного свитера - загадка.


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Евро-Футбол.Ру,
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