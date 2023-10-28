«Обладатель «Золотого мяча» - реакция соцсетей на хет-трик Гарри Кейна

Любители футбола в социальных сетях с радостью восприняли новость о результативной игре Гарри Кейна за «Баварию» в субботнем матче, 28 октября 2023 года, против «Дармштадта».

- Гений! – указал в своём комментарии болельщик;

- Обладатель «Золотого мяча», - написал один из любителей футбола;

- Лучший нападающий в мире! – добавил другой болельщик «Баварии»;

- Я и не думал, что он даже попадёт с центра поля, - заметил фанат;

- Здорово, что он уехал из Англии! – прокомментировал новость пользователь.

«Бавария» разгромила со счётом 8:0 «Дармштадт», а Гарри Кейн отметился хет-триком, в том числе поразил ворота соперника со своей половины поля.

Текстовая трансляция матча проходила на нашем спортивном портале.