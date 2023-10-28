Тухель оценил игру Нойера в первом матче после возвращения

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился впечатлениями о выступлении Мануэля Нойера в матче против «Дармштадта» (8:0).

37-летний голкипер вернулся на поле после тяжёлой травмы – он не играл с конца прошлого года.

«Мануэль всегда мыслит на несколько шагов вперёд, мы видим это на тренировках. Он адаптируется к любой ситуации, всегда знает, что нужно изменить, и даёт обратную связь. Его навыки очень пригодились нам сегодня, когда мы сначала остались в меньшинстве, а затем были в большинстве. Он выступал здорово, сделал отличный сейв в первом тайме. Для него очень важно сыграть «на ноль» сразу после возвращения», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.