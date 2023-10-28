Кейн – о хет-трике: «Благодарен товарищам по команде»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал свой хет-трик в матче против «Дармштадта».

Мюнхенцы забили восемь безответных мячей, из которых три записал на свой счёт англичанин. 30-летний нападающий отличился на 51-й, 69-й и 88-й минутах.

«Хет-трик – это всегда особенное чувство для нападающего. Очень благодарен товарищам по команде, которые создали для меня много голевых моментов», – высказался Кейн, также поделившийся мнением о возвращении на поле Мануэля Нойера: «Я, как и все остальные, очень рад, что Ману вернулся. Он ведёт нас вперёд и обеспечивает безопасность. Я считаю его одним из лучших вратарей в истории», – цитирует лидера атаки «Баварии» пресс-служба клуба.