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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» набрал 20 очков после 9 туров Бундеслиги – второй результат в истории клуба

28 Октября 2023 • 21:44 Комментировать
РБ Лейпциг
6:0
Кёльн

«РБ Лейпциг» проводит одну из самых успешных кампаний в своей истории.

Команда Марко Розе разгромила в родных стенах «Кёльн» (6:0) в субботнем матче чемпионата. В активе «красных быков» 20 набранных очков после девяти туров – второй для клуба показатель за всю историю выступления в Бундеслиге, отмечает Opta. Ещё более впечатляющий старт (21 очко) «РБ Лейпциг» выдал только в своём дебютном сезоне в элите – 2016/17.

На данный момент «РБ Лейпциг» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на три очка.

В следующем туре (4 ноября) коллективу из Лейпцига предстоит сыграть на выезде против «Майнца».

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг

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