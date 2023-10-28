«РБ Лейпциг» набрал 20 очков после 9 туров Бундеслиги – второй результат в истории клуба

«РБ Лейпциг» проводит одну из самых успешных кампаний в своей истории.

Команда Марко Розе разгромила в родных стенах «Кёльн» (6:0) в субботнем матче чемпионата. В активе «красных быков» 20 набранных очков после девяти туров – второй для клуба показатель за всю историю выступления в Бундеслиге, отмечает Opta. Ещё более впечатляющий старт (21 очко) «РБ Лейпциг» выдал только в своём дебютном сезоне в элите – 2016/17.

На данный момент «РБ Лейпциг» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на три очка.

В следующем туре (4 ноября) коллективу из Лейпцига предстоит сыграть на выезде против «Майнца».