«РБ Лейпциг» забил 6 мячей в ворота «Кёльна»

На прошлой неделе «Кёльн» одержал первую победу в сезоне, но продлить успешную серию не удалось. Сегодня в соперниках был «РБ Лейпциг», который реализовал почти треть из двух десятков ударов по воротам. На 15-й минуте Тимо Вернер с пенальти забил победный гол, перед уходом на перерыв за несколько минут счет стал 4:0, а перед финальным свистком «козлы» пропустили еще дважды - 6:0. Лои Опенда записал в свой актив дубль, а его команда вышла на четвертое место в таблице. Соперник второй с конца.