«РБ Лейпциг» забил 6 мячей в ворота «Кёльна»

На прошлой неделе «Кёльн» одержал первую победу в сезоне, но продлить успешную серию не удалось. Сегодня в соперниках был «РБ Лейпциг», который реализовал почти треть из двух десятков ударов по воротам. На 15-й минуте Тимо Вернер с пенальти забил победный гол, перед уходом на перерыв за несколько минут счет стал 4:0, а перед финальным свистком «козлы» пропустили еще дважды - 6:0. Лои Опенда записал в свой актив дубль, а его команда вышла на четвертое место в таблице. Соперник второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Вернер Тимо15'
|(2:0) Опенда Лои41'
|(3:0) Раум Давид43'
|(4:0) Опенда Лои45'
|(5:0) Сеско Бенджамин88'
|(6:0) Баумгартнер Кристоф90'
Бласвих Янис•Симакан Мохамед• 20'Клостерманн Лукас• 79'Люкеба Кастелло•Хенрихс Бенджамин•Раум Давид76' (Ленц Кристофер (76') •Шлагер Ксавер•Айдара Амаду•Симонс Хави63' (Баумгартнер Кристоф (63') •Вернер Тимо63' (Ольмо Дани (63'•Карвалью Фабиу70') •Опенда Лои75' (Сеско Бенджамин (75')
Швебе Марвин•Карстенсен Расмус•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан 29'46' (Килиан Лука (46') • 86'Пакарада Леарт•Мартель Эрик•Любичич Деян•Майна Линтон46' (Алиду Фариде (46') •Вальдшмидт Лука71' (Гусенбашич Денис (71') •Кайнц Флориан70' (Олесен Матиас (70' 73') • 81'Зельке Дейви77' (Ут Марк (77')
Запасные: Хайнц Доминик•Тиггес Штеффен•Кеббинг Маттиас•Шмиц Бенно
28 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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