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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» забил 6 мячей в ворота «Кёльна»

28 Октября 2023 • 21:37 Комментировать
РБ Лейпциг
6:0
Кёльн

На прошлой неделе «Кёльн» одержал первую победу в сезоне, но продлить успешную серию не удалось. Сегодня в соперниках был «РБ Лейпциг», который реализовал почти треть из двух десятков ударов по воротам. На 15-й минуте Тимо Вернер с пенальти забил победный гол, перед уходом на перерыв за несколько минут счет стал 4:0, а перед финальным свистком «козлы» пропустили еще дважды - 6:0. Лои Опенда записал в свой актив дубль, а его команда вышла на четвертое место в таблице. Соперник второй с конца.

Протокол игры  
РБ Лейпциг6:0Кёльн
(1:0) Вернер Тимо15'  
(2:0) Опенда Лои41'  
(3:0) Раум Давид43'  
(4:0) Опенда Лои45'  
(5:0) Сеско Бенджамин88'  
(6:0) Баумгартнер Кристоф90'  
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед  20'Клостерманн Лукас  79'Люкеба КастеллоХенрихс БенджаминРаум Давид 76' (Ленц Кристофер ( 76') Шлагер КсаверАйдара АмадуСимонс Хави 63' (Баумгартнер Кристоф ( 63') Вернер Тимо 63' (Ольмо Дани ( 63'Карвалью Фабиу 70') Опенда Лои 75' (Сеско Бенджамин ( 75')
Запасные: Зайвальд НиколасГулачи ПетерФорсберг ЭмильПоульсен Юссуф
Швебе МарвинКарстенсен РасмусХюберс ТимоШабо Юлиан  29' 46' (Килиан Лука ( 46'  86') Пакарада ЛеартМартель ЭрикЛюбичич ДеянМайна Линтон 46' (Алиду Фариде ( 46') Вальдшмидт Лука 71' (Гусенбашич Денис ( 71') Кайнц Флориан 70' (Олесен Матиас ( 70'  73'  81') Зельке Дейви 77' (Ут Марк ( 77')
Запасные: Хайнц ДоминикТиггес ШтеффенКеббинг МаттиасШмиц Бенно
28 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Кёльн

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