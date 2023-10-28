Мюллер забивает в Бундеслиге в 15 сезонах подряд – рекорд «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер продолжает обновлять рекорды своего клуба.

В субботнем матче против «Дармштадта» 34-летний игрок вышел на замену на 65-й минуте, но успел отметиться забитым мячом и двумя голевыми передачами. Для Мюллера сегодняшний гол стал первым в текущем розыгрыше Бундеслиги, и ветеран мюнхенцев, таким образом, установил рекорд клуба – он забивает в чемпионате Германии уже в 15 сезонах кряду, докладывает Opta. Ранее форвард делил рекорд с Клаусом Аугенталером, Гердом Мюллером и Мехметом Шоллем (по 14 сезонов с голами).

«Бавария» обыграла «Дармштадт» со счётом 8:0, возглавив турнирную таблицу.