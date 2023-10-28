«Бавария» впервые с 2021 года забила 8 голов

Сегодня, 28 октября, «Бавария» разгромила «Дармштадт» со счётом 8:0 в матче девятого тура чемпионата Германии.

Стоит сказать, что уже на четвертой минуте мюнхенцы потеряли из-за удаления Киммиха, но по ходу первого тайма у гостей досрочно из-за прямых красных карточек отправились в раздевалку сразу два футболиста.

Авторами голов в этой игре стали Гарри Кейн (3), Лерой Сане (2), Джамал Мусиала (2) и Томас Мюллер (1).

Отметим, что последний раз так много «Бавария» забивала в 2021 году в игре Кубка Германии против «Бремера». Напомним, тогда в ворота своего соперника действующий чемпион отправил 12 мячей.

На данный момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своей копилке 23 очка в девяти встречах.