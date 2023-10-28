«Штутгарт» без Гирасси прервал череду побед

Потерявший из-за травмы Серу Гирасси «Штутгарт» в девятом туре Бундеслиги играл против крепкого «Хоффенхайма» и не смог продлить впечатляющую победную серию. Гриша Прёмель забил уже на пятой минуте, и с этого момента швабы только пытались догнать противника. Ваут Вегхорст удвоил счет с пенальти, а такой же момент Дениз Ундав запорол. Крис Фюрих вернул интригу после перерыва - 1:2. Роберт Сков довольно быстро забил третий гол гостей, а Ундав все же исправился - 2:3.

Швабы остаются на третьей позиции, противник - пятый.