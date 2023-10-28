«Штутгарт» без Гирасси прервал череду побед

Потерявший из-за травмы Серу Гирасси «Штутгарт» в девятом туре Бундеслиги играл против крепкого «Хоффенхайма» и не смог продлить впечатляющую победную серию. Гриша Прёмель забил уже на пятой минуте, и с этого момента швабы только пытались догнать противника. Ваут Вегхорст удвоил счет с пенальти, а такой же момент Дениз Ундав запорол. Крис Фюрих вернул интригу после перерыва - 1:2. Роберт Сков довольно быстро забил третий гол гостей, а Ундав все же исправился - 2:3.
Швабы остаются на третьей позиции, противник - пятый.
Протокол игры
|5' Прёмель Гриша (0:1)
|21' Вегхорст Ваут (0:2)
|(1:2) Фюрих Крис 61'
|66' Сков Роберт (1:3)
|(2:3) Ундав Дениз 74'
Нюбель Александр • Штенцель Паскаль 68' ( Чжон Ву-Ён ( 68') • Руо Антони 21' 64' ( Загаду Дан-Аксель ( 64') • Антон Вальдемар • Ито Хироки • Каразор Атакан 68' ( Левелинг Джейми ( 68') • Штиллер Анджело • Мвумпа Силас 83' ( Эглофф Лилиан ( 83') • Мийо Энцо • Фюрих Крис 80' 83' ( Милошевич Йован ( 83') • Ундав Дениз
Запасные: Миттельштедт Максимилиан • Стеригу Леонидас • Шок Флориан • Харагути Генки
Бауманн Оливер • Фогт Кевин • Брукс Джон • Акпогума Кевин • 17'Гриллич Флориан 32' ( Стах Антон ( 32') • Кадержабек Павел 52' ( Бебу Ила ( 52') • Бишоф Том 78' ( Тохумджу Умут ( 78') • Прёмель Гриша • Сков Роберт • Вегхорст Ваут • Бейер Максимилиан 78' ( Бюльтер Мариус ( 78')
Запасные: Бериша Мергим • Беккер Финн • Салаи Аттила • Самассеку Диади • Филипп Лука
28 октября.
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