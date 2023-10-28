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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» без Гирасси прервал череду побед

28 Октября 2023 • 18:31 Комментировать
Штутгарт
2:3
Хоффенхайм

Потерявший из-за травмы Серу Гирасси «Штутгарт» в девятом туре Бундеслиги играл против крепкого «Хоффенхайма» и не смог продлить впечатляющую победную серию. Гриша Прёмель забил уже на пятой минуте, и с этого момента швабы только пытались догнать противника. Ваут Вегхорст удвоил счет с пенальти, а такой же момент Дениз Ундав запорол. Крис Фюрих вернул интригу после перерыва - 1:2. Роберт Сков довольно быстро забил третий гол гостей, а Ундав все же исправился - 2:3.

Швабы остаются на третьей позиции, противник - пятый.

Протокол игры 
Штутгарт2:3Хоффенхайм
  5' Прёмель Гриша (0:1)
  21' Вегхорст Ваут (0:2)
(1:2) Фюрих Крис 61'  
  66' Сков Роберт (1:3)
(2:3) Ундав Дениз 74'  
Нюбель Александр  Штенцель Паскаль   68' (Чжон Ву-Ён (   68' Руо Антони   21'   64' (Загаду Дан-Аксель (   64' Антон Вальдемар  Ито Хироки  Каразор Атакан   68' (Левелинг Джейми (   68' Штиллер Анджело  Мвумпа Силас   83' (Эглофф Лилиан (   83' Мийо Энцо  Фюрих Крис   80'   83' (Милошевич Йован (   83' Ундав Дениз
Запасные: Миттельштедт Максимилиан  Стеригу Леонидас  Шок Флориан  Харагути Генки
Бауманн Оливер  Фогт Кевин  Брукс Джон  Акпогума Кевин   17'  Гриллич Флориан   32' (Стах Антон (   32' Кадержабек Павел   52' (Бебу Ила (   52' Бишоф Том   78' (Тохумджу Умут (   78' Прёмель Гриша  Сков Роберт  Вегхорст Ваут  Бейер Максимилиан   78' (Бюльтер Мариус (   78')
Запасные: Бериша Мергим  Беккер Финн  Салаи Аттила  Самассеку Диади  Филипп Лука
 28 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Штутгарт

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