«Аугсбург» за две минуты перевернул игру с «Вольфсбургом» и победил

Ход матча девятого тура «Аугсбург» - «Вольфсбург» напоминал калейдоскоп. Филипп Титц стал автором довольно быстрого гола. В конце первого тайма уже гости оказались впереди после ударов Йонаса Винда и Ловро Майера с пенальти. Хозяева не имели перевеса в этом поединке, но в концовке в течение двух минут выстрелили дуплетом. Себастьян Борнаув стал автором автогола, а Арне Энгельс сделал счет 3:2.
«Вольфсбург» идет девятым и на очко опережает сегодняшнего противника.
Протокол игры
|(1:0) Титц Филлип17'
|35'Винд Йонас (1:1)
|45'Майер Ловро (1:2)
|(2:2) Борнаув Себастьян79'
|(3:2) Энгельс Арне81'
Дамен Финн•Гумни Роберт78' (Окугава Масая (78') •Гоувелеув Джеффри• 45'Удуохаи Феликс 84'• 87'Педерсен Мадс 45'63' (Иаго Лопес (63') •Йенсен Фредрик78' (Бельо Дион Дрене (78') • 85'Реджбекай Элвис• 74'Дорш Никлас63' (Энгельс Арне (63') •Демирович Эрмедин•Титц Филлип•Михель Свен63' (Варгас Рубен (63')
Перван Павао•Меле Йоаким• 6'Дженц Мориц87' (Черны Вацлав (87') •Лакруа Максанс•Коцца Николя86' (Баку Ридле (86') •Сванберг Маттиас•Арнольд Максимилиан• 74'Виммер Патрик52' (Томаш Тьягу (52') • 66'Майер Ловро74' (Борнаув Себастьян (74') • 90'Паредес Кевин74' (Герхардт Янник (74') •Винд Йонас
28 октября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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