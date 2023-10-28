«Аугсбург» за две минуты перевернул игру с «Вольфсбургом» и победил

Ход матча девятого тура «Аугсбург» - «Вольфсбург» напоминал калейдоскоп. Филипп Титц стал автором довольно быстрого гола. В конце первого тайма уже гости оказались впереди после ударов Йонаса Винда и Ловро Майера с пенальти. Хозяева не имели перевеса в этом поединке, но в концовке в течение двух минут выстрелили дуплетом. Себастьян Борнаув стал автором автогола, а Арне Энгельс сделал счет 3:2.

«Вольфсбург» идет девятым и на очко опережает сегодняшнего противника.