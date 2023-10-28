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«Аугсбург» за две минуты перевернул игру с «Вольфсбургом» и победил

28 Октября 2023 • 18:30 Комментировать
Аугсбург
3:2
Вольфсбург

Ход матча девятого тура «Аугсбург» - «Вольфсбург» напоминал калейдоскоп. Филипп Титц стал автором довольно быстрого гола. В конце первого тайма уже гости оказались впереди после ударов Йонаса Винда и Ловро Майера с пенальти. Хозяева не имели перевеса в этом поединке, но в концовке в течение двух минут выстрелили дуплетом. Себастьян Борнаув стал автором автогола, а Арне Энгельс сделал счет 3:2.

«Вольфсбург» идет девятым  и на очко опережает сегодняшнего противника.

Протокол игры  
Аугсбург3:2Вольфсбург
(1:0) Титц Филлип17'  
  35'Винд Йонас (1:1)
  45'Майер Ловро (1:2)
(2:2) Борнаув Себастьян79'  
(3:2) Энгельс Арне81'  
Дамен ФиннГумни Роберт 78' (Окугава Масая ( 78') Гоувелеув Джеффри  45'Удуохаи Феликс  84'  87'Педерсен Мадс  45' 63' (Иаго Лопес ( 63') Йенсен Фредрик 78' (Бельо Дион Дрене ( 78'  85') Реджбекай Элвис  74'Дорш Никлас 63' (Энгельс Арне ( 63') Демирович ЭрмединТитц ФиллипМихель Свен 63' (Варгас Рубен ( 63')
Запасные: Пфайффер ПатрикБрайтхаупт ТимКоубек ТомашБауэр Максимилиан
Перван ПаваоМеле Йоаким  6'Дженц Мориц 87' (Черны Вацлав ( 87') Лакруа МаксансКоцца Николя 86' (Баку Ридле ( 86') Сванберг МаттиасАрнольд Максимилиан  74'Виммер Патрик 52' (Томаш Тьягу ( 52'  66') Майер Ловро 74' (Борнаув Себастьян ( 74'  90') Паредес Кевин 74' (Герхардт Янник ( 74') Винд Йонас
Запасные: Каминьски ЯкубШульце ФилиппВранкс АстерЗесигер Седрик
28 октября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Аугсбург

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Аугсбург — Вольфсбург: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 28 октября 2023 года
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