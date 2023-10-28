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«Унион» проиграл в десятом матче подряд

28 Октября 2023 • 18:29 Комментировать
Вердер
2:0
Унион Берлин

После девяти поражений подряд в официальных матчах «Унион» приехал в гости к «Вердеру». Даже несмотря на удаление Рани Хедиры на 60-й минуты берлинцы мало в чем уступали противнику. Многое решил автогол Робина Кнозе на 38-й минуте. Точку ближе к концу встречи поставил Марвин Дукш, перебросив голкипера, - 2:0.

Бременцы поднялись на 12-е место, противник - 15-й.

Протокол игры  
Вердер2:0Унион Берлин
(1:0) Кнохе Робин38'  
(2:0) Дукш Марвин75'  
Цеттерер МихаэльВелькович МилошФридль МаркоЮнг АнтониВайзер МитчеллШмид Романо 89' (Нжинма Джастин ( 89') Стаге Йенс  74'Биттенкорт Леонардо 76' (Линен Сенне ( 76') Деман Оливье 89' (Агу Феликс ( 89') Борре РафаэльДукш Марвин 84' (Вольтемаде Ник ( 84')
Запасные: Опиц ЛеонПипер АмосДос Сантос Хеслер ЭдуардоКовнацки ДавидCimo Roecker
Рённов ФредерикБонуччи ЛеонардоКнохе РобинЛейте Диогу  80'Хедира Рани  60'Триммель КристоферАаронсон Бренден 60' (Лайдуни Аисса ( 60'  90') Хаберер Яник 65' (Крал Алекс ( 65') Госенс Робин  56' 78' (Руссийон Жером ( 78') Бекер Шеральдо 78' (Холлербах Бенедикт ( 78'  85') Бехренс Кевин 78' (Кауфманн Миккель ( 78')
Запасные: Тусар ЛюкаЕккель ПаульФолланд КевинШволов Александер
28 октября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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