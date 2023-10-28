«Унион» проиграл в десятом матче подряд

После девяти поражений подряд в официальных матчах «Унион» приехал в гости к «Вердеру». Даже несмотря на удаление Рани Хедиры на 60-й минуты берлинцы мало в чем уступали противнику. Многое решил автогол Робина Кнозе на 38-й минуте. Точку ближе к концу встречи поставил Марвин Дукш, перебросив голкипера, - 2:0.
Бременцы поднялись на 12-е место, противник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Кнохе Робин38'
|(2:0) Дукш Марвин75'
Цеттерер Михаэль•Велькович Милош•Фридль Марко•Юнг Антони•Вайзер Митчелл•Шмид Романо89' (Нжинма Джастин (89') •Стаге Йенс• 74'Биттенкорт Леонардо76' (Линен Сенне (76') •Деман Оливье89' (Агу Феликс (89') •Борре Рафаэль•Дукш Марвин84' (Вольтемаде Ник (84')
Рённов Фредерик•Бонуччи Леонардо•Кнохе Робин•Лейте Диогу• 80'Хедира Рани• 60'Триммель Кристофер•Ааронсон Бренден60' (Лайдуни Аисса (60') • 90'Хаберер Яник65' (Крал Алекс (65') •Госенс Робин 56'78' (Руссийон Жером (78') •Бекер Шеральдо78' (Холлербах Бенедикт (78') • 85'Бехренс Кевин78' (Кауфманн Миккель (78')
Запасные: Тусар Люка•Еккель Пауль•Фолланд Кевин•Шволов Александер
28 октября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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