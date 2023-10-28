«Унион» проиграл в десятом матче подряд

После девяти поражений подряд в официальных матчах «Унион» приехал в гости к «Вердеру». Даже несмотря на удаление Рани Хедиры на 60-й минуты берлинцы мало в чем уступали противнику. Многое решил автогол Робина Кнозе на 38-й минуте. Точку ближе к концу встречи поставил Марвин Дукш, перебросив голкипера, - 2:0.

Бременцы поднялись на 12-е место, противник - 15-й.