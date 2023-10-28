Автогол позволил гладбахской «Боруссии» переиграть «Хайденхайм»

Гладбахская «Боруссия» играла против «Хайденхайма» в матче девятого тура Бундеслиги. Конкуренты в борьбе за выживание не имели большого преимущества. На четвертой минуте «Боруссия» повела после удара Алассана Плеа. К концу первого тайма гости отыгрались благодаря дальнему выстрелу Эрена Динкчи. Сразу после перерыва хозяева снова вышли вперед после автогола Йонаса Фёренбаха.

2:1, «Боруссия» вышла на 11-е место, соперник - 13-й.