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Автогол позволил гладбахской «Боруссии» переиграть «Хайденхайм»

28 Октября 2023 • 18:27 Комментировать
Боруссия М
2:1
Хайденхайм

Гладбахская «Боруссия» играла против «Хайденхайма» в матче девятого тура Бундеслиги. Конкуренты в борьбе за выживание не имели большого преимущества. На четвертой минуте «Боруссия» повела после удара Алассана Плеа. К концу первого тайма гости отыгрались благодаря дальнему выстрелу Эрена Динкчи. Сразу после перерыва хозяева снова вышли вперед после автогола Йонаса Фёренбаха.

2:1, «Боруссия» вышла на 11-е место, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Боруссия М2:1Хайденхайм
(1:0) Плеа Алассан4'  
  38'Динкчи Эрен (1:1)
(2:1) Фёренбах Йонас52'  
Николас МорицСкалли ДжозефЭльведи НикоВебер МаксимилианНец ЛукаВайгль ЮлианРайтц Рокко 86' (Киародиа Фабио ( 86') Онора Франк 75' (Херрманн Патрик ( 75') Плеа Алассан 76' (Крамер Кристоф ( 76') Нгуму Натан 75' (Хак Робин ( 75') Сибачо Жордан 86' (Чванчара Томаш ( 86')
Запасные: Ранос Грант-ЛеонНойхаус ФлорианОльшовски ЯнУлльрих Лукас
Мюллер КевинХактаб Траоре Омар 46' (Буш Марнон ( 46') Майнка ПатрикЗирслебен ТимФёренбах ЙонасМалони Леннард 86' (Шиммер Штефан ( 86') Тоеркауф Норман 71' (Томалла Денис ( 71') Динкчи Эрен  45'Бек Адриан 46' (Пик Флориан ( 46'  61') Бесте Ян-Никлас 70' (Пирингер Марвин ( 70'  77') Кляйндинст Тим
Запасные: Гимбер БенедиктСесса КевинАйхер ВитусШёппнер Ян
28 октября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Хайденхайм

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​Боруссия Мёнхенгладбах — Хайденхайм: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 28 октября 2023 года
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