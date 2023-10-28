Автогол позволил гладбахской «Боруссии» переиграть «Хайденхайм»

Гладбахская «Боруссия» играла против «Хайденхайма» в матче девятого тура Бундеслиги. Конкуренты в борьбе за выживание не имели большого преимущества. На четвертой минуте «Боруссия» повела после удара Алассана Плеа. К концу первого тайма гости отыгрались благодаря дальнему выстрелу Эрена Динкчи. Сразу после перерыва хозяева снова вышли вперед после автогола Йонаса Фёренбаха.
2:1, «Боруссия» вышла на 11-е место, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Плеа Алассан4'
|38'Динкчи Эрен (1:1)
|(2:1) Фёренбах Йонас52'
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Эльведи Нико•Вебер Максимилиан•Нец Лука•Вайгль Юлиан•Райтц Рокко86' (Киародиа Фабио (86') •Онора Франк75' (Херрманн Патрик (75') •Плеа Алассан76' (Крамер Кристоф (76') •Нгуму Натан75' (Хак Робин (75') •Сибачо Жордан86' (Чванчара Томаш (86')
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар46' (Буш Марнон (46') •Майнка Патрик•Зирслебен Тим•Фёренбах Йонас•Малони Леннард86' (Шиммер Штефан (86') •Тоеркауф Норман71' (Томалла Денис (71') •Динкчи Эрен• 45'Бек Адриан46' (Пик Флориан (46') • 61'Бесте Ян-Никлас70' (Пирингер Марвин (70') • 77'Кляйндинст Тим
Запасные: Гимбер Бенедикт•Сесса Кевин•Айхер Витус•Шёппнер Ян
28 октября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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