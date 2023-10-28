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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чудо-матч «Баварии» и «Дармштадта»: три удаления за 39 минут и семь голов – за 25, а всего 8:0

28 Октября 2023 • 18:23 Комментировать (1)
Бавария
8:0
Дармштадт

«Бавария» и «Дармштадт» схлестнулись в рамках чемпионата Германии по футболу. Матч девятого тура Бундеслиги состоялся 28 октября на стадионе «Альянс Арена».

Протокол игры  
Бавария8:0Дармштадт
(1:0) Кейн Гарри51'  
(2:0) Сане Лерой56'  
(3:0) Мусиала Джамал60'  
(4:0) Сане Лерой64'  
(5:0) Кейн Гарри69'  
(6:0) Мюллер Томас71'  
(7:0) Мусиала Джамал76'  
(8:0) Кейн Гарри88'  
Нойер МануэльМазрауи НуссаирДе Лигт Маттейс  38' 77' (Тель Матис ( 77') Мин-Чжэ КимДэвис Альфонсо 66' (Крэтзиг Франс ( 66') Киммих Йозуа  4'Лаймер Конрад 77' (Чупо-Мотинг Эрик ( 77') Коман Кингсли 65' (Мюллер Томас ( 65') Мусиала Джамал 77' (Павлович Александр ( 77') Сане ЛеройКейн Гарри
Запасные: Ульрайх СвенПерец ДаниэльСарр Буна
Шуэн МарсельКларер Кристоф 72' (Ишервуд Томас ( 72') Гьясула Клаус  21'Маглица Матей  41'Бадер Маттиас  49'Нюрнбергер Фабиан  69'Шнелльхардт Фабиан 46' (Хонзак Матиас ( 46') Кемпе Тобиас 61' (Карич Эмир ( 61') Мелем Марвин 61' (Франич Бартол ( 61') Пфайффер Лука 45' (Циммерман Кристоф ( 45') Скарке Тим
Запасные: Брунст АлександерХорнби ФрэйзерВильхельмссон ОскарМюллер Янник
28 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

После сложнейшего выезда в Турцию (с трудом переломили «Галатасарай» во втором тайме) Томас Тухель на стал давать отдых свои лидерам. На «Дармштадт» обрушилась вся мощь мюнхенского состава: Кейн, Коман, Мусиала, Сане, Лаймер, Киммих. Усилить игру со скамейки запасных мог только Томас Мюллера, «Бавария» была настроена не просто победить, а победить красиво, крупно.

Так и случилось в итоге, но как же весело всё начиналось. Уже на четвёртой минуте Киммих начудил у своей штрафной площади и дабы не допустить чистого выхода один на один, откровенно схватил руками и завалил Мелема. Штрафным ударом «Дармштадт» не воспользовался, но прямая красная карточка и игра 11 на 10 в пользу гостей. И всё кажется, радужно, но в таком составе команды играли всего 15 минут.

Лаймер после обостряющей передачи улетел на ударную позицию и его за мгновение до входа в штрафную площадь снёс Гьясулу. Просмотр повтора, нет пенальти, зато есть ещё одно удаление. А под занавес тайма случилось событие уже из ряда вон. Третье прямое удаление за сорок минут. Маглика рядом с углом штрафной площади снёс Кейна, увидев перед собой красный свет. Решение арбитра довольно суровое и будто бы слегка притянутое за уши. А опасный стандарт в очередной раз реализован не был.

 Голы «Бавария» приберегла на второй тайм, в формате 10 на 9 у гостей уже шансов не было. Мазрауи у правого края штрафной площади мяч получил, чуть сместился и аккуратно навесил, а Кейн ударом в падении головой атаку завершил – 1:0. Через пять минут снова провалился правый край – там прошла разрезающая передача Мусиалы, Лаймер прострелил, а Сане в касание замкнул – 2:0.

Проходит уже меньше пяти минут и Кейн разыгрывает штрафной удар с Мусиалой, а Джамал технично бьёт метров с двадцати. Мяч залетел аккурат под штангу, голкипера поймали на противоходе – 3:0. Далее уже как на тренировке: Кингсли Коман поперёк поля катит на Лероя Сане, тот финтом раскачал опекуна и пробил в угол – 4:0.

Суперголом отметился Кейн: со своей половины поля из центрального круга пробил англичанин, наказав вратаря за опрометчивый выход- 5:0. Ещё один ассист был у Мазрауи, прострелившего справа. Теперь его передачу из борьбы на линии вратарской площади замкнул Томас Мюллер – 6:0. А завершил избиение гостей Мусиала. На дуге штрафной площади Джамал обыграл с Мюллером и точным ударом в касание оформил дубль – 7:0.

Семь голов за 25 минут отгрузила «Бавария» в формате 10 на 9 и на этом решила успокоиться. Правда, восьмой всё же залетел перед финальным свистком. Хет-трик оформил Гарри Кейн, воспользовавшись разрезающей передачей Сане - 8:0. Феноменальный матч получился!

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дармштадт

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
28 Октября 2023 в 19:09
Для Баварии в бундеслиге - ничего удивительного.
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