Чудо-матч «Баварии» и «Дармштадта»: три удаления за 39 минут и семь голов – за 25, а всего 8:0

«Бавария» и «Дармштадт» схлестнулись в рамках чемпионата Германии по футболу. Матч девятого тура Бундеслиги состоялся 28 октября на стадионе «Альянс Арена».

После сложнейшего выезда в Турцию (с трудом переломили «Галатасарай» во втором тайме) Томас Тухель на стал давать отдых свои лидерам. На «Дармштадт» обрушилась вся мощь мюнхенского состава: Кейн, Коман, Мусиала, Сане, Лаймер, Киммих. Усилить игру со скамейки запасных мог только Томас Мюллера, «Бавария» была настроена не просто победить, а победить красиво, крупно.

Так и случилось в итоге, но как же весело всё начиналось. Уже на четвёртой минуте Киммих начудил у своей штрафной площади и дабы не допустить чистого выхода один на один, откровенно схватил руками и завалил Мелема. Штрафным ударом «Дармштадт» не воспользовался, но прямая красная карточка и игра 11 на 10 в пользу гостей. И всё кажется, радужно, но в таком составе команды играли всего 15 минут.

Лаймер после обостряющей передачи улетел на ударную позицию и его за мгновение до входа в штрафную площадь снёс Гьясулу. Просмотр повтора, нет пенальти, зато есть ещё одно удаление. А под занавес тайма случилось событие уже из ряда вон. Третье прямое удаление за сорок минут. Маглика рядом с углом штрафной площади снёс Кейна, увидев перед собой красный свет. Решение арбитра довольно суровое и будто бы слегка притянутое за уши. А опасный стандарт в очередной раз реализован не был.

Голы «Бавария» приберегла на второй тайм, в формате 10 на 9 у гостей уже шансов не было. Мазрауи у правого края штрафной площади мяч получил, чуть сместился и аккуратно навесил, а Кейн ударом в падении головой атаку завершил – 1:0. Через пять минут снова провалился правый край – там прошла разрезающая передача Мусиалы, Лаймер прострелил, а Сане в касание замкнул – 2:0.

Проходит уже меньше пяти минут и Кейн разыгрывает штрафной удар с Мусиалой, а Джамал технично бьёт метров с двадцати. Мяч залетел аккурат под штангу, голкипера поймали на противоходе – 3:0. Далее уже как на тренировке: Кингсли Коман поперёк поля катит на Лероя Сане, тот финтом раскачал опекуна и пробил в угол – 4:0.

Суперголом отметился Кейн: со своей половины поля из центрального круга пробил англичанин, наказав вратаря за опрометчивый выход- 5:0. Ещё один ассист был у Мазрауи, прострелившего справа. Теперь его передачу из борьбы на линии вратарской площади замкнул Томас Мюллер – 6:0. А завершил избиение гостей Мусиала. На дуге штрафной площади Джамал обыграл с Мюллером и точным ударом в касание оформил дубль – 7:0.

Семь голов за 25 минут отгрузила «Бавария» в формате 10 на 9 и на этом решила успокоиться. Правда, восьмой всё же залетел перед финальным свистком. Хет-трик оформил Гарри Кейн, воспользовавшись разрезающей передачей Сане - 8:0. Феноменальный матч получился!