У Кейна 20 результативных действий в 13 играх за «Баварию»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн набрал 20 результативных баллов в составе мюнхенского коллектива.

Напомним, минувшим летом футболист перебрался в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма».

В эти минуты продолжается матч девятого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Дармштадтом». На данный момент мюнхенцы громят своего соперника со счетом 7:0. На счету Кейна в этой встрече дубль и одна голевая передача.

Отметим, что эти действия позволили 30-летнему бомбардиру добраться до отметки в 20 голевых действий за «Баварию». В составе действующего чемпионата Бундеслиги Кейн проводит 13 матч, в которых он забил 13 голов и стал автором семи ассистов.

Следить за всеми событиями матча «Бавария» - «Дармштадт» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.