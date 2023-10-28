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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Кейн забил гол со своей половины поля

28 Октября 2023 • 18:04 Комментировать
Бавария
8:0
Дармштадт

В субботу в чемпионате Германии проходит матч между «Баварией» и «Дармштадтом». На 69-й минуте счёт на табло в Мюнхене сменился с 4:0 на 5:0. Это произошло благодаря шикарному голу Гарри Кейна – англичанин получил мяч в центральном круге на своей половине поля и нанёс оттуда удар, заметив, что вратарь далековато вышел. Мяч влетел в сетку, и Кейн оказался в объятиях партнёров.

Напомним, что Гарри Кейн в летнее трансферное окно перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Следить за матчем между «Баварией» и «Дармштадтом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

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