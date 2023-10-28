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Нойер – в основе «Баварии» на субботний матч, он не играл 11 месяцев

28 Октября 2023 • 15:33 Комментировать
Бавария
...
Дармштадт
1 1.08 X 14.00 2 27.00
Через 0 ч. 0 мин.

Голкипер Мануэль Нойер, наконец, вернулся в строй. Он попал в основной состав «Баварии» на субботний матч чемпионата Германии против «Дармштадта».

Полностью состав «Баварии» выглядит так: Нойер, Ким, де Лигт, Киммих, Сане, Кейн, Коман, Дэвис, Лаймер, Мазрауи, Мусиала.

Стоит сказать, что Нойер в последний раз принимал участие в официальном матче 1 декабря 2022 года, когда он выступил за сборную Германии на чемпионате мире. В скором времени вратарь получил перелом во время отдыха на горнолыжном курорте.

Следить за матчем «Бавария» - «Дармштадт» можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер

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