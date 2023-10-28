Хайнер: «Нас не удивляет то, что Мусиала нравится другим клубам»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал слухи об интересе других европейских клубов к полузащитнику Джамалу Мусиале, который недавно заморозил переговоры с мюнхенцами о новом контракте.

«Нас не удивляет то, что Мусиала нравится другим клубам. Он невероятный футболист. Он снова продемонстрировал это во вторник в Стамбуле. У него действует контракт до 2026 года и Джамал знает, что находится в «Баварии». Мусиала также знает, что в этом клубе для него открыты все двери. Я бы хотел, чтобы он остался с нами на длительный срок. Ни одна из сторон пока не спешит», – цитирует Хайнера журналист Максимилиан Кох.