«Бавария» в ближайшие недели планирует продлить контракт с Нойером на один год

Мюнхенская «Бавария» планирует продлить контракт со своим голкипером Мануэлем Нойером, который сегодня в матче с «Дармштадтом» должен выйти на поле впервые за 10 месяцев. Напомним, ранее немец восстанавливался после перелома ноги, который получил после чемпионата мира.

По информации от журналиста Николо Скиры, в ближайшие недели «Бавария» начнёт переговоры с Нойером для того, чтобы продлить контракт немца, который истекает следующим летом. Мюнхенцы хотели бы подписать соглашение с Мануэлем до июня 2025 года.

Напомним, 37-летний Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года, когда перешёл из «Шальке».