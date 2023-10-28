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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель оценил вероятность возвращения Нойера в основной состав сборной Германии

28 Октября 2023 • 10:58 Комментировать
Бавария
...
Дармштадт
1 1.08 X 14.00 2 27.00
Через 4 ч. 39 мин.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель оценил вероятность возвращения Мануэля Нойера в стартовый состав сборной Германии. Напомним, новый тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн ранее заявил, что даже после возвращения Нойера основным вратарём сборной останется Марк-Андре тер Штеген из каталонской «Барселоны».

«Если Мануэль не травмируется до чемпионата Европы и сможет помочь команде своим опытом, я не думаю, что вы будете задавать этот вопрос в мае. Но сейчас самое главное, чтобы он оставался в форме и продолжал играть каждую неделю», – сказал Тухель на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
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