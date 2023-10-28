«Реал» нацелился на воспитанника «Барселоны»

Воспитанник футбольной академии каталонской «Барселоны» Алехандро Гримальдо, ныне выступающий за левекузенский «Байер», имеет вариант трудоустройства в европейском суперклубе.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, в услугах 28-летнего защитника заинтересован мадридский «Реал». Контракт испанца с «фармацевтами» рассчитан до середины 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Алехандро провел восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.