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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нацелился на воспитанника «Барселоны»

28 Октября 2023 • 10:27 Комментировать

Воспитанник футбольной академии каталонской «Барселоны» Алехандро Гримальдо, ныне выступающий за левекузенский «Байер», имеет вариант трудоустройства в европейском суперклубе.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, в услугах 28-летнего защитника заинтересован мадридский «Реал». Контракт испанца с «фармацевтами» рассчитан до середины 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Алехандро провел восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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