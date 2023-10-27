Шлоттербек заработал пенальти, забил в свои и чужие ворота, едва не вырвав победу для «Бохума» в битве аутсайдеров

Девятый тур Бундеслиги открылся матчем 17-й и 18-й команд, «Бохума» и «Майнца». Главным героем встречи стал Кевен Шлоттербек, он заработал пенальти, реализованный Кевином Штёгером (голкипер не угадал направление удара), на 59-й минуте стал автором автогола, а в концовке забил головой победный мяч. В последней атаке гостей Том Краусс стрельнул из-за штрафной и сравнял счёт.

«Майнц» мог резко взмыть вверх и делить 11-е место, но в итоге команды остаются в тройке худших.