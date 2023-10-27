Шлоттербек заработал пенальти, забил в свои и чужие ворота, едва не вырвав победу для «Бохума» в битве аутсайдеров

Девятый тур Бундеслиги открылся матчем 17-й и 18-й команд, «Бохума» и «Майнца». Главным героем встречи стал Кевен Шлоттербек, он заработал пенальти, реализованный Кевином Штёгером (голкипер не угадал направление удара), на 59-й минуте стал автором автогола, а в концовке забил головой победный мяч. В последней атаке гостей Том Краусс стрельнул из-за штрафной и сравнял счёт.
«Майнц» мог резко взмыть вверх и делить 11-е место, но в итоге команды остаются в тройке худших.
Протокол игры
|(1:0) Штёгер Кевин21'
|59'Шлоттербек Кевен (1:1)
|(2:1) Шлоттербек Кевен82'
|90' Краусс Том (2:2)
Риман Мануэль•Ордец Иван34' (Машович Эрхан (34') •Шлоттербек Кевен85' (Дашнер Лукас (85') •Бернардо Фернандес• 51'Гамбоа Кристиан•Данило Соарес•Лосилья Антони•Штёгер Кевин•Асано Такума85' (Лоосли Ноа (85') •Фёрстер Филипп67' (Пасьенса Гонсало (67') • 89'Брошински Мориц68' (Хофманн Филипп (68')
Центнер Робин•Лайч Максим•Бель Штефан34' (Чхэ-Сон Ли II (34') • 71'Ван дер Берг Сепп87' (Фернандес Эдимилсон (87') •Да Коста Данни•Каси Антони•Баррейро Леандро• 15'Кор Доминик 21'33' (Краусс Том (33') •Груда Брайан75' (Гилавоги Жошуа (75') •Онисиво Карим•Ажорк Людовик46' (Баркок Аймен (46')
27 октября. Стадион "Воновия Рурштадион".
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