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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шлоттербек заработал пенальти, забил в свои и чужие ворота, едва не вырвав победу для «Бохума» в битве аутсайдеров

27 Октября 2023 • 23:31 Комментировать
Бохум
2:2
Майнц

Девятый тур Бундеслиги открылся матчем 17-й и 18-й команд, «Бохума» и «Майнца». Главным героем встречи стал Кевен Шлоттербек, он заработал пенальти, реализованный Кевином Штёгером (голкипер не угадал направление удара), на 59-й минуте стал автором автогола, а в концовке забил головой победный мяч. В последней атаке гостей Том Краусс стрельнул из-за штрафной и сравнял счёт.

«Майнц» мог резко взмыть вверх и делить 11-е место, но в итоге команды остаются в тройке худших.

Протокол игры  
Бохум2:2Майнц
(1:0) Штёгер Кевин21'  
  59'Шлоттербек Кевен (1:1)
(2:1) Шлоттербек Кевен82' 90' Краусс Том (2:2)
Риман МануэльОрдец Иван 34' (Машович Эрхан ( 34') Шлоттербек Кевен 85' (Дашнер Лукас ( 85') Бернардо Фернандес  51'Гамбоа КристианДанило СоаресЛосилья АнтониШтёгер КевинАсано Такума 85' (Лоосли Ноа ( 85') Фёрстер Филипп 67' (Пасьенса Гонсало ( 67'  89') Брошински Мориц 68' (Хофманн Филипп ( 68')
Запасные: Тиде НикласВиттек МаксимилианКвартенг Мориц-БрониАнтви-Аджей Кристофер
Центнер РобинЛайч МаксимБель Штефан 34' (Чхэ-Сон Ли II ( 34'  71') Ван дер Берг Сепп 87' (Фернандес Эдимилсон ( 87') Да Коста ДанниКаси АнтониБаррейро Леандро  15'Кор Доминик  21' 33' (Краусс Том ( 33') Груда Брайан 75' (Гилавоги Жошуа ( 75') Онисиво КаримАжорк Людовик 46' (Баркок Аймен ( 46')
Запасные: Папела МервильВидмер СильванМамутович ДавидБац Даниэль
27 октября. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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Новости по матчу

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​Бохум — Майнц: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 27 октября 2023 года
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