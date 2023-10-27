Нойер высказался о своём возвращении на поле

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер готовится сыграть впервые с прошлого года.

37-летний футболист находился в лазарете на протяжении 11 месяцев. Долгожданное возвращение капитана «Баварии» на поле должно состояться в субботнем матче против «Дармштадта», что подтвердил рулевой команды Томас Тухель.

«Я с нетерпением жду возможность снова сыграть вместе со своими товарищами по команде. Я прошёл через неудачи, но это нормальное явление для такого рода травм. В таких ситуациях нужно лишь оставаться сильным, сохранять терпением и продолжать работать.

Не знаю, будет ли полон стадион, но мне не терпится сыграть на глазах у наших болельщиков. Надеюсь, мы отпразднуем победу», – сказал Нойер в интервью каналу «Баварии».