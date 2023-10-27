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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри залечил травму, но пропустит ближайший матч «Баварии»

27 Октября 2023 • 21:52 Комментировать
Бавария
...
Дармштадт
1 1.08 X 14.00 2 27.00
Через 15 ч. 46 мин.

Вингер «Баварии» Серж Гнабри близок к возвращению на поле.

28-летний футболист получил повреждение в кубковом матче против «Пройссен Мюнстер» (4:0), который прошёл в конце сентября. Как сообщает Bild, в пятницу Гнабри тренировался с командой, несмотря на заявления Тухеля о его неготовности. Немецкий игрок восстановился после травмы, однако рулевой мюнхенцев не намерен рисковать им в предстоящей игре Бундеслиги против «Дармштадта», которая состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.

В активе Сержа Гнабри один забитый мяч в шести встречах текущей кампании во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
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