Гнабри залечил травму, но пропустит ближайший матч «Баварии»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри близок к возвращению на поле.

28-летний футболист получил повреждение в кубковом матче против «Пройссен Мюнстер» (4:0), который прошёл в конце сентября. Как сообщает Bild, в пятницу Гнабри тренировался с командой, несмотря на заявления Тухеля о его неготовности. Немецкий игрок восстановился после травмы, однако рулевой мюнхенцев не намерен рисковать им в предстоящей игре Бундеслиги против «Дармштадта», которая состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.

В активе Сержа Гнабри один забитый мяч в шести встречах текущей кампании во всех турнирах.