​Тухель прокомментировал критику со стороны Хаманна

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на критику со стороны бывшего игрока команды Дитмара Хаманна. Последний ранее критиковал игровой стиль мюнхенцев.

«У меня такое ощущение, что Диди сейчас немного вышел из-под контроля. Но я думаю, что это определённо не настолько важно, чтобы мы обращали на это внимание, реагировали или раздражались», - слова Тухеля приводит в социальных сетях журналист Патрик Штрассер.

В настоящий момент «Бавария» готовится к домашнему матчу Бундеслиги против «Дармштадта». Команды сыграют в субботу, 28 октября.