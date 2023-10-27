Тухель высказался о ситуации Мюллера

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель на пятничной пресс-конференции высказался о ситуации нападающего Томаса Мюллера.

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 34-летний Мюллер получает не так много игрового времени.

«Томас привык играть. Ему никогда не нравилось сидеть на скамейке. Я могу только отдать ему должное. Его подготовка великолепна, и он даёт много энергии. Он настоящий командный игрок.

Мы планировали выпустить его в матче с «Галатасараем», но в итоге этого не сделали. Всё зависит от меня. Он остаётся важным игроком, и его момент в этом сезоне ещё наступит. Все игроки атаки сейчас в отличной форме», - сказал Тухель журналистам.