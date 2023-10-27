Нойер выйдет в старте «Баварии» в матче против «Дармштадта»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер в эти выходные наконец вернётся на поле после длительного отсутствия. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер Томас Тухель выпустит немца в основе на ближайший матч Бундеслиги против «Дармштадта». Источник утверждает, что решение уже принято.

Напомним, Нойер отсутствовал более 10 месяцев из-за травмы, которую получил после чемпионата мира, катаясь на лыжах. Мануэль сломал ногу и длительное время не мог помочь «Баварии» и сборной Германии. В этом сезоне первым номером мюнхенцев был Свен Ульрайх, который уже давно исполняет роль сменщика Нойера.